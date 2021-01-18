Жінка подала на розлучення, а чоловік з ревнощів порізав її ножем.

У Туреччині 28-річна українка Анна Бутім стала жертвою нападу свого колишнього чоловіка. Чоловік підстеріг її в торговому центрі і накинувся з ножем.

Читайте такожЗ'явилося відео побиття української топ-моделі на пляжі у ТуреччиніІнцидент стався в одному з торгових центрів Стамбула. Українку порізав ножем її чоловік, з яким вона хотіла розлучитися. "Він схопив мене за волосся, порізав мені обличчя. Він мало не вбив мене. Мало не влучив мені в шию", - розповіла постраждала, передає ТСН з посиланням на турецьке видання Hurriyet.

За словами жінки, раніше вона подала на розлучення і пішла від чоловіка. Той не знав адреси її проживання. Постраждала разом зі своєю сестрою пішли в торговий центр і звідти виклали фото в Instagram. Завдяки цьому чоловіку стало відомо місцезнаходження дружини. Він підстеріг її і завдав кілька ударів ножем.

Нападника поліція затримала, а постраждалу медики доставили в лікарню.

У поліції з'ясували, що інцидент стався через ревнощі.

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Автор: УНІАН