У Чернівецькій області поблизу кордону з Румунією знайшли застреленим 24-річного прикордонника.
Як повідомив кореспонденту УНІАН речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко, на тілі чоловіка виявили вогнепальне поранення.
Інцидент стався сьогодні вранці, 19 серпня, поблизу держкордону в с. Селятин Вижницького району.
За словами Бровка, наразі обставини трагедії встановлюють правоохоронці.
Читайте такожУ Харкові прямо під час руху відчепилася кабіна вантажівки: фургон врізався в авто з дітьми (відео)З власних джерел кореспонденту УНІАН стало відомо, що загиблий родом з Одеси. У нього виявили вогнепальне поранення нижньої щелепи.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗМІ дізналися подробиці смерті 19-річної дівчини на Закарпатті. Нібито у своїй записці дівчина написала наступне: "Ти будеш мучитися гірше, ніж я. Ти вбив мене і наше маленьке чудо".
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