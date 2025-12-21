Обмеження також діятимуть для промислових споживачів.

У більшості регіонів України в понеділок, 22 грудня, будуть діяти графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів. Причина - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В "Укренерго" повідомили, що для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

При цьому енергетики нагадали, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

Водночас обсяги і тривалість відключень світла в "Укренерго" не повідомляють. Цю інформацію мають оприлюднити регіональні енергокомпанії.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - вказано в повідомленні.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

Армія Російської Федерації цілеспрямовано намагається знищити українську енергосистему. Так, у ніч на 19 грудня, армія РФ атакувала Одесу дронами, через влучання у великій частині міста зникло світло, опалення та вода. Це була вде далеко не перша атака по місту.

Крім того, 20 грудня Росія знову завдала масованого удару дронами-камікадзе по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок цього без електропостачання залишилися Миколаїв та низка населених пунктів області.

Загалом ситуація в енергетиці залишається складною.

