Окремі епізоди мати дитини знімала на відео та відправляла співмешканцю.

На Закарпатті затримано матір та її співмешканця за ґвалтування малолітньої дитини. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. За даними слідства, чоловік разом зі співмешканкою вчиняли дії сексуального характеру щодо її доньки, яка не досягла 14 років. При цьому окремі епізоди мати дитини знімала на відео та відправляла йому.

"Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Прокуратура наполягатиме на безальтернативному триманні під вартою", - сказано в повідомленні.

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Як повідомила поліція Закарпатської області, 29 березня ювенальні поліцейські одного з районних відділів поліції Закарпаття отримали інформацію від місцевої жительки про те, що до її односельчанки переїхали жити двоє внучок віком 9 та 12 років. За словами жінки, імовірною причиною цього могло стати вчинення домашнього насильства з боку їхнього вітчима.

Працівники поліції поспілкувалися зі старшою - 12-річною дівчинкою, яка зізналася, що вітчим неодноразово скоював відносно неї насильницькі дії, а саме зґвалтування дитини.

Місцеві правоохоронці одразу розшукали 39-річного вітчима дітей. Також до відділу доставили його дружину - матір дівчат.

"В ході проведення першочергових слідчих дій покази малолітньої дитини підтвердилися: 39-річний зловмисник вступав зі старшою падчеркою у статеві зносини. Окрім цього, вдалося встановити, що до вчинення злочинів сексуального характеру відносно цієї дівчинки причетна і її рідна мати. У мобільному телефоні одного з фігурантів поліцейські виявили відзняті відео порнографічного характеру за участі обох дорослих та потерпілої дитини", - повідомляє поліція.

Поліцейські одразу затримали чоловіка та жінку в порядку статті 208 КПК України та помістили їх до ізолятора тимчасового тримання.

"На обліках у соціальних служб дана родина не перебувала. Дівчинка не ділилася інформацією про сексуальне насильство з ріднею та друзями. Загалом подружжя виховувало трьох дітей - дівчаток віком 12, 9 та 1,5 років. Наймолодша є їхньою спільною дитиною", - сказано в повідомленні

Відкрито кримінальні провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України, а саме: ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років), ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство), ч. 1, 4 ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження), а також ст. 126-1 (Домашнє насильство).

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів. Також слідчі вже звернулися до суду з клопотанням про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Зґвалтування школярки на Закарпатті - що відомо

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на Закарпатті розгорівся скандал через вирок суду за зґвалтування неповнолітньої дівчини. Там троє підлітків зґвалтували 14-річну подругу. Усі дії злочинці знімали на камеру, щоб шантажувати дитину. Ролик поширили серед однокласників.

Суд визнав їхню провину у вчиненому злочині, але вони отримали тільки по 2 роки умовного терміну. У своєму рішенні суд спирався на позитивні характеристики неповнолітніх ґвалтівників від служби у справах дітей і класних керівників. Вчителі заявили, що вважають ув’язнення хлопців надто суворим покаранням. Адвоката в дівчини не було, її інтереси в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради. Також, відомо, що мати одного з хлопців є працівницею цієї служби захисту дітей. Тепер дівчина вимушена й далі ходити в одну школу з ґвалтівниками.

Наразі прокуратура подала апеляцію на рішення Воловецького районного суду в справі про зґвалтування дівчини на Закарпатті.

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