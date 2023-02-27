Діти проживали в антисанітарних умовах.

На Київщині повідомлено про підозру жінці та її співмешканцю, які ґвалтували, катували та погрожували вбивством трьом малолітнім дітям.

За даними слідства, мати та її співмешканець тривалий час знущалися з трьох дітей віком 3, 5 та 11 років, повідомляє прес-служба прокуратури.

Діти проживали в антисанітарних умовах. Їм не давали їжу, натомість змушували їсти фекалії. Співмешканці зловживали алкоголем та влаштовували сварки, які часто переростали в бійку на очах у малолітніх дітей.

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Малечу часто карали, ставили біля стіни на коліна з піднятими вгору руками. Аби сусіди не чули дитячий плач жінка закривала їм рот ганчіркою та погрожувала вбивством. Крім того, мати демонструвала дітям свої статеві органи і вчиняла сексуальне насильство над ними.

До суду скеровано клопотання про обрання жінці та її співмешканцю запобіжних заходів. Дітей вилучено із родини, наразі вони знаходяться під опікою патронатних служб.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру за фактами домашнього насильства, катування, погрози вбивством, передачі малолітніх для експлуатації, зґвалтування, сексуального насильства, розбещення дітей та злісного не виконання обов’язків по догляду за дітьми (ст. 126-1, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129, ч. 3 ст. 149, ч. 4, 5 ст. 152, ч. 5 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ст. 166 КК України).

Випадки із катуванням і знущанням над дітьми

У Києві правоохоронці затримали недоброчесних вихователів, які вчиняли психологічне та фізичне насильство проти дітей, вважаючи це правильними "методами" виховання.

Через особливості фізичного розвитку вихованці не могли розповісти про катування батькам. За невиконані завдання фігурантки закривали дітей у шафі, наступали ногами на руки, висміювали та ображали дитину в присутності інших діток, змушували стояти тривалий час у незручному положенні, придушували, застосовували больові прийоми, обмотували скотчем та закривали рот рушником.

Вихователька будинку на Фастівщині, де виховувалися 19 дітей, катувала малечу: однієї з дівчат, що виховувалися тут, виявили січені рани.