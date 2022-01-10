Жінка й сама була зґвалтована, однак згодом змовилася зі своїм ґвалтівником, систематично ґвалтувала дітей 4-8 років і допомогла знімати порно.

Індустріальний районний суд у Дніпрі засудив до 9 років в'язниці жінку, яка ґвалтувала маленьких дітей.

За публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури учасницю злочинної групи визнали винною у зґвалтуванні, розбещенні дітей, а також виготовленні та збуті дитячої порнографії (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301 КК України), повідомляє Офіс генерального прокурора.

Жінка й сама була жертвою ґвалтівника, однак згодом вона "вступила з ним у змову і систематично ґвалтувала малолітніх дітей віком від 4 до 8 років".

"Також вона допомагала йому виготовляти відеозаписи, що містили дитячу порнографію, для розповсюдження й збуту в інтернеті. ...учаснику цієї групи, який протягом 17 років ґвалтував, розбещував дітей та розповсюджував дитячу порнографію, винесено вирок у вигляді 12 років позбавлення волі", - зазначає прокуратура.

Як повідомляв УНІАН, у Кам'янському чоловік 10 років ґвалтував власних доньок. Наймолодшій із них було лише 6 років.

А у Кривому Розі сімейну пару, яка використовувала 4-річну дочку для створення порнофільмів, посадили на 12 з половиною років.

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