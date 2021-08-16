У кафе на столичній Оболоні 39-річна відвідувачка влаштувала бійку, через яку одного чоловіка госпіталізували.
Про це розповіли у відділі комунікації поліції Києва.
На 102 надійшов виклик про те, що на Оболонській площі побилися люди. З'ясувалося, у кафе жінка напала на чоловіка.
"Правоохоронці встановили, що в кафе між двома компаніями відпочивальників виник конфлікт. Бійку розпочала жінка, яка кілька разів вдарила кулаком одного з хлопців по голові та по тулубу. 28-річний місцевий мешканець впав та втратив свідомість, його госпіталізували із закритою травмою грудної клітини, живота, розривом селезінки та нирки", - розповіли в поліції.
Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нею виявилась 39-річна уродженка Полтавської області.
Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури Києва повідомили фігурантці про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Районний суд столиці взяв жінку під цілодобовий домашній арешт. За скоєне їй загрожує до восьми років в'язниці.
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