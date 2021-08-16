Підозрювана накинулася на чоловіка з кулаками, коли їх компанії посварилися.

У кафе на столичній Оболоні 39-річна відвідувачка влаштувала бійку, через яку одного чоловіка госпіталізували.

Про це розповіли у відділі комунікації поліції Києва.

На 102 надійшов виклик про те, що на Оболонській площі побилися люди. З'ясувалося, у кафе жінка напала на чоловіка.

"Правоохоронці встановили, що в кафе між двома компаніями відпочивальників виник конфлікт. Бійку розпочала жінка, яка кілька разів вдарила кулаком одного з хлопців по голові та по тулубу. 28-річний місцевий мешканець впав та втратив свідомість, його госпіталізували із закритою травмою грудної клітини, живота, розривом селезінки та нирки", - розповіли в поліції.

Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нею виявилась 39-річна уродженка Полтавської області.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури Києва повідомили фігурантці про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Районний суд столиці взяв жінку під цілодобовий домашній арешт. За скоєне їй загрожує до восьми років в'язниці.

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Автор: Катерина Комолова