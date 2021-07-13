Поліція вже пред'явила підозру.

Конфлікт зі стріляниною стався в кафе міста Мерефа Харківської області. В результаті постраждали дві людини.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

За даними правоохоронців, чоловік поскандалив з відвідувачами кафе, в ході конфлікту відкрив стрілянину. Після інциденту зловмисник спробував сховатися, але друг потерпілого його наздогнав. Між чоловіками зав'язалася бійка, в ході якої зловмисник вдарив ножем. У сутичці постраждали два жителі Зміївського району 25 і 47 років.

Бешкетником виявився 32-річний житель міста Мерефа.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 "Хуліганство" та за частиною 1 статті 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

12 липня затриманому повідомили про підозру.

Як раніше повідомляв УНІАН, у місті Новограді-Волинський 9-річний хлопчик отримав вогнепальне поранення. У дитини діагностували наскрізне поранення спини - пошкоджений хребет, шлунка і селезінка.

Правоохоронці затримали стрілка. Ним виявився друг батька потерпілого.

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Автор: Анастасія Горбачова