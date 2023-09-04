Працівники поліції та підрозділи ДСНС роблять відповідні перевірки.

У Києві надійшло повідомлення про мінування усіх середніх шкіл та коледжів. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

"Столична поліція знову отримала повідомлення щодо замінування усіх середніх шкіл та коледжів Києва. Працівники поліції, підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів", - йдеться у повідомленні.

"Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації", - заявили в КМВА.

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При цьому, раніше, 1 вересня, також було повідомлення прог замінування усіх шкіл. Після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилася.

Новий навчальний рік в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, навчальний рік 2023/2024 розпочався 1 вересня. Форми навчання в закладах освіти визначають обласні воєнні адміністрації на місцях з урахуванням безпекової ситуації.

За даними Міносвіти з 3 млн. 951 тис. школярів очно будуть навчатися 45 % школярів, 30 % - в змішаній формі і тільки 25 % - зовсім дистанційно. Також відомом, що 500 тисяч українських школярів перебуває за кордоном.

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