Адвокат обіцяв "вирішити питання" клієнта щодо незаконного заволодіння об’єктами нерухомості його підприємства в Офісі протидії рейдерству.

У Києві повідомили про підозру адвокату за фактом заволодіння грошовими коштами клієнта шляхом зловживання довірою у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, навесні 2021 року підприємець звернувся до Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції зі скаргою у зв’язку з незаконним заволодінням об’єктами нерухомості його підприємства і звернувся до адвоката за правовою допомогою.

«Скориставшись ситуацією, маючи на меті заволодіти грішми клієнта, адвокат вступив у злочинну змову з працівниками з Офісу протидії рейдерству та, використовуючи необізнаність клієнта щодо процедури ухвалення рішень Мінюстом, зловживаючи його довірою, став вимагати надання додаткових грошових коштів за нібито пришвидшення розгляду його скарги та прийняття позитивного рішення», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували близько 10 зустрічей клієнта з адвокатом, під час яких останній за надання неіснуючих та вигаданих послуг підприємцю заволодів його коштами на загальну суму понад 400 тис. грн.

17 червня адвоката було затримано одразу після отримання ним від підприємця чергової суми в 10 тис. доларів.

У подальшому, з метою встановлення усіх обставин злочину, оперативники провели обшук у приміщенні Офісу протидії рейдерству і вилучили документи.

Адвокату повідомлено про підозру і вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська