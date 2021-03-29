Жертвами ставали люди, які купили квартири в новобудовах, але не встигли зареєструвати за собою право власності.

В Одесі судитимуть п'ятьох зловмисників, які на чолі з колишнім поліцейським заволоділи чужими квартирами на мільйони.

Читайте такожУ Тернополі чоловік влаштував стрілянину на дитячому майданчику, аби "заспокоїти дітей"Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 3 членів організованої злочинної групи та двох їхніх спільників.

Встановлено, що колишній слідчий поліції, який сам раніше розслідував кримінальні справи, пов'язані з шахрайством з нерухомістю, спланував і втілив у життя свою злочинну схему з присвоєння ряду об'єктів. З цією метою він залучив інших співучасників, у тому числі чинного адвоката.

Схема полягала в тому, що на підставі документів, в які вносилися недостовірні відомості, об'єкти вносилися до Державного реєстру прав на нерухоме майно на підставних осіб, які своєю чергою продавали їх третім особам – людям, які не знали про злочин.

"Потенційними жертвами зловмисників були тільки громадяни, які придбали квартири в новобудовах, але не встигли зареєструвати за собою право власності. Інформацію шахраї отримували з державних електронних реєстрів і від інших учасників ринку нерухомості", - повідомили в прокуратурі.

За даними прес-служби, всього з лютого 2018 року спільники незаконно заволоділи мінімум 10 об'єктами нерухомості в Одесі на загальну суму майже 9 млн грн.

Як повідомили УНІАН в поліції, злочинну групу викрили оперативники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області, матеріали справи направлені до суду 29 березня.

У поліції стверджують, що шахраї встигли незаконно придбати значно більше квартир – 19 об'єктів нерухомості, загальною вартістю 27 млн грн.

Відзначається, що 36-річний співорганізатор схеми, який раніше працював в правоохоронних органах, отримав повний і безперешкодний доступ до потрібних для шахрайства матеріалів.

Як з'ясувалося, зловмисники проводили певний аналіз об'єктів нерухомості. Зокрема, за допомогою державних електронних реєстрів, відомостей ріелторів і т. д. фігуранти вивчали стан приватизації квартир в будинках, будівництво яких було призупинено, а здача в експлуатацію відбувалася зі значним відхиленням від запланованих термінів.

Надалі учасники ОЗУ підшукувалися об'єкти, фактичні власники яких за них з підприємством-забудовником вже розрахувалися, але ще не оформили право на майно.

Вибравши об'єкт, фігуранти виготовляли підроблені документи, у тому числі нотаріальні (договори пайової участі, купівлі-продажу, довідки з ОСББ, ЖБК тощо), кліше підписів посадових осіб підприємств-забудовників, а також печатки, штампи таких підприємств.

Підшукували спільників, які за грошову винагороду, видавали себе, наприклад, за власника квартири або інвестора, і вводили в оману людей у відповідних держструктурах з видачі потрібних документів. Надалі на цих спільників (підставних осіб) оформлялося житло, а справжні власники позбулися можливості реєстрації за собою права власності.

Потім за допомогою представників агентств нерухомості зловмисники квартири продавали людям, які поняття не мали, що мають справу з шахраями.

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Автор: Лариса Козова