Його подальша доля невідома.

У Києві невідомий чоловік виліз на будівельний кран, а потім зірвався з нього.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Київ Оперативний.

Інцидент стався у Солом'янському районі столиці. Чоловік заліз на будівельний кран, який знаходиться на вулиці Польова.

"На Польовій якийсь чувак заліз на будівельний кран. Поки невідомо що саме він там робитиме, але ясно, що це небезпечно для життя", - йдеться у повідомленні.

Він сидів на краю конструкції, а потім повис на руках. У коментарях повідомили, що пізніше він впав з висоти, коли намагався спуститися на землю.

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Автор: Людмила Жерновська