У потерпілого 40-річного чоловіка діагностували перелом ключиці та забій голови.

На Дніпропетровщині мешканець Кривого Рогу, який проїжджав на велосипеді повз кар'єр, не впорався з керуванням і зірвався з 20-метрової висоти.

Як повідомляє "Перший міський", 25 липня по вулиці Гранітна в Покровському велосипедист не втримався на краю і скотився вниз в кар'єр.

Відпочивальники, які стали свідками того, що сталося, викликали на місце рятувальників: вони в свою чергу розчистили шлях до потерпілого і за допомогою носилок підняли чоловіка з кар'єру.

У потерпілого 40-річного чоловіка діагностували перелом ключиці та забій голови. Його доставили в міську лікарню №1.

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Автор: Олег Давигора