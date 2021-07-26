Рятувальники допомогли чоловікові піднятися з кар'єру / фото " Перший міський"
На Дніпропетровщині мешканець Кривого Рогу, який проїжджав на велосипеді повз кар'єр, не впорався з керуванням і зірвався з 20-метрової висоти.
Як повідомляє "Перший міський", 25 липня по вулиці Гранітна в Покровському велосипедист не втримався на краю і скотився вниз в кар'єр.
Відпочивальники, які стали свідками того, що сталося, викликали на місце рятувальників: вони в свою чергу розчистили шлях до потерпілого і за допомогою носилок підняли чоловіка з кар'єру.
У потерпілого 40-річного чоловіка діагностували перелом ключиці та забій голови. Його доставили в міську лікарню №1.
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