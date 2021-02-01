Її з численними травмами доставили до лікарні.

У Києві дівчина вистрибнула з вікна багатоповерхівки після сварки з хлопцем.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, зараз на місці працює слідчо-оперативна група, поліцейські опитують мешканців будинку та з’ясовують деталі інциденту.

"Сьогодні ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про падіння дівчини із вікна багатоповерхівки, що на вулиці Орловській у Шевченківському районі столиці", - йдеться у повідомленні.

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Попередньо правоохоронці з’ясували, що дівчина посварилась із хлопцем, після чого вистрибнула із вікна п’ятого поверху.

Зазначається, що вона є уродженкою міста Ковель 2004 року народження.

Дівчину з численними травмами доставили до лікарні.

Уточнюється, що правову кваліфікацію події буде надано після перевірки.

Наразі правоохоронці з’ясовують деталі інциденту.

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Автор: Антоніна Доломанжи