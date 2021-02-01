У Києві дівчина вистрибнула з вікна багатоповерхівки після сварки з хлопцем.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, зараз на місці працює слідчо-оперативна група, поліцейські опитують мешканців будинку та з’ясовують деталі інциденту.
"Сьогодні ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про падіння дівчини із вікна багатоповерхівки, що на вулиці Орловській у Шевченківському районі столиці", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожУ Дніпрі дівчина вистрибнула з 14 поверху і впала на перехожого
Попередньо правоохоронці з’ясували, що дівчина посварилась із хлопцем, після чого вистрибнула із вікна п’ятого поверху.
Зазначається, що вона є уродженкою міста Ковель 2004 року народження.
Дівчину з численними травмами доставили до лікарні.
Уточнюється, що правову кваліфікацію події буде надано після перевірки.
Наразі правоохоронці з’ясовують деталі інциденту.
Інші новини, які можуть вас зацікавити:
- Перерізав вени та відкрив у квартирі газ: одесит намагався накласти на себе руки (фото)
- У Бердянську дівчина повісилася на дитячому майданчику
- В Одесі в одному з хостелів повісилась 19-річна дівчина
- Суїцид у супермаркеті: під Києвом чоловік зарізав себе ножем з вітрини (відео 18+)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram