На парковці у дворі житлового масиву в столичному районі Позняки невідомі обстріляли автомобіль «Mercedes».
Про це у Facebook повідомляють Вартові Еспресо.
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Унаслідок стрілянини постраждав капот і лобове скло авто. Після вчиненого злочину зброю – автомат Калашникова – залишили під колесами транспорту. Також поліція знайшла використані гільзи.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Правоохоронці з’ясовують власника «Mercedes». Журналісти припускають, що таким чином водія хотіли про щось попередити.
Інцидент, імовірно, стався вночі 28 листопада.
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