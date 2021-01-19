Чоловіка встигли врятувати та передати медикам.

У Києві чоловік через непорозуміння в родині намагався скоїти самогубство, його врятували.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції столиці у Facebook.

Як зазначається, копи отримали виклик на вулицю Ушинського. Там перехожі помітили людину на дереві начебто із зашморгом на шиї. Він збирався стрибати.

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"Патрульні, які прибули на виклик, налагодили діалог з громадянином, але одразу вмовити його злізти з дерева не вдалося. При спробах наблизитися чоловік погрожував стрибнути. Майже пів години патрульні Євгеній Даценко та Артем Шкоденко говорили з громадянином, слухали про його негаразди та вмовляли схаменутися. Врешті це подіяло, той погодився зняти мотузку та спуститися донизу", - йдеться у повідомленні поліції.

Згодом на місце викликали медиків, які забрали чоловіка до лікарні.

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Автор: УНІАН