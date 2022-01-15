Суд передбачив можливість внесення підозрюваним застави у розмірі 992 тис. грн.

У Києві суд арештував водія позашляховика, який побив перехожого.

Про це в коментарі УНІАН повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

"Дніпровський районний суд м. Києва задовольнив клопотання Дніпровської окружної прокуратури міста Києва та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці чоловіку, який під час конфлікту заподіяв киянину тяжких тілесних ушкоджень", - зазначила вона.

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Максимець уточнила, що суд передбачив можливість внесення підозрюваним застави у розмірі 992 тис. грн.

Речниця прокуратури додала, що при цьому суд відхилив клопотання сторони захисту про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

За її словами, на засіданні підозрюваний заявив, що свою вину визнає.

Як повідомляв УНІАН, інцидент стався у п’ятницю, 14 січня, близько 11:30 біля одного з житлових будинків на вул. Аболмасова у Дніпровському районі Києва.

Мешканець вказаного будинку зробив зауваження власнику автомобіля Toyota Land Cruiser Prado через неправильне паркування. У відповідь останній кілька разів вдарив чоловіка по голові, після чого повалив на землю та продовжив наносити йому удари.

Протиправні дії були припинені випадковим свідком. Потерпілого, який внаслідок побиття отримав відкриту черепно-мозкову травму, госпіталізували.

Водночас, патрульні поліцейські, які прибули на місце події, не затримали водія позашляховика.

Згодом його було затримано поліцією Києва.

Затриманим виявився мешканець Київської області, 1997 р. н. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу ("умисне тяжке тілесне ушкодження").

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