Причини та обставини пожежі встановлюються відповідними фахівцями.

У Краматорську Донецької області внаслідок пожежі у гаражі згоріли два автомобіля швидкої медичної допомоги, ще чотири – пошкоджено.

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області, інформація про пожежу на території відокремленого структурного підрозділу "Обласного центру медичної допомоги та медицини катастроф" Станції швидкої медичної допомоги Краматорська надійшла 17 грудня о 08:29.

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По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що відбувається горіння двох автомобілів швидкої медичної допомоги та щільне задимлення в будівлі гаражу. Керівником гасіння пожежі було оголошено підвищений номер виклику у зв’язку із загрозою розповсюдження пожежі на інші автомобілі.

Пожежу локалізували о 08:57 та ліквідували о 09:06.

"Внаслідок пожежі знищено 2 автомобілі швидкої медичної допомоги, ще 4 автомобілі – пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

Також постраждав водій "швидкої", 1964 року народження.

Причини та обставини пожежі встановлюються відповідними фахівцями. До гасіння залучалося 22 особи особового складу та 5 одиниць техніки.

Автор: Світлана Макринська