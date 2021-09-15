За скоєне затриманому загрожує покарання – до десяти років позбавлення волі.

У Львові 21-річний чоловік до смерті побив перехожого

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У вівторок, 14 вересня, у поліцію надійшло повідомлення від медиків про пацієнта, який був доставлений до лікарні з діагнозом "перелом основи черепа". Попри зусилля лікарів, 38-річний львів’янин помер.

Встановлено, що напад на нього стався близько 1:45 на вулиці Шевченка. Після цього, залишивши побитого посеред вулиці, зловмисник втік. Травмованого чоловіка виявили перехожі, які й викликали на місце події швидку медичну допомогу.

Правоохоронці вдалося встановили особу зловмисника – ним виявився 21-річний житель Львова, його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

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Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, у Тернополі у парку незнайомі зловмисники побили 17-річну дівчину. Медики надали їй допомогу, а потім доставили її у травмпункт. У постраждалої діагностовано, зокрема, закриту травму грудної клітки.

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Автор: Денис Прядко