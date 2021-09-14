Дівчину побили у нічний час. Постраждалій знадобилася допомога медиків.

У Тернополі у парку незнайомі зловмисники побили 17-річну дівчину. У постраждалої діагностовано, зокрема, закриту травму грудної клітки.

Інцидент стався в ніч на понеділок, 13 вересня. Бригада швидкої допомоги виїхала на вул. Руську на початку першої години ночі, повідомив у Facebook гендиректор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.

За його даними, медики надали дівчині допомогу, а потім доставили її у травмпункт.

Працівники швидкої також повідомили про побиття підлітка співробітникам поліції.

Читайте такожРаптово стало зле: на Тернопільщині під час танців на весіллі помер чоловік"…Зі слів подруги, дівчину побили незнайомі в парку… Із закритою травмою грудної клітки, травмою лівої щоки потерпілу, після наданої медичної допомоги, доставлено у дитячий травмпункт", – зазначив Джус.

У Кримінальному кодексі України передбачене покарання за нанесення легких тілесних ушкоджень, ушкоджень середнього ступеня тяжкості, а також тяжких ушкоджень – це відповідно ст. 125, 122 й 121. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень визначають експерти.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Одесі стався інцидент, пов'язаний із застосуванням грубої сили, який розлютив низку інтернет-користувачів.

В обласному центрі чоловік з ноги вдарив бабусю й обізвав "б*ндерівкою". Пізніше зловмисник зізнався у скоєному на камеру та стверджував, що не знає, навіщо "атакував" бабусю.

Автор: Екатерина Присяжнюк