Медики прооперували дівчинку, але на неї чекає тривале лікування.

До львівської обласної дитячої лікарні Охматдит госпіталізували 5-річну дівчинку, яка проковтнула батарейку.

Лікарям вдалося дістати батарейку, однак вона встигла викликати опік і набряк стравоходу, повідомляє Zaxid.net із посиланням на дитячого хірурга Олександра Колодія.

За його словами, лікарі наглядатимуть за дитиною тривалий час, оскільки наразі невідомо, чи утворяться на місці опіку рубці.

За словами Колодія, дівчинка зізналася батькам, що проковтнула монету. Згодом вона відчула біль і задушення в горлі. Батьки викликали "швидку" і лікарі порадили випити знеболювальні ліки. Вранці батьки з дитиною звернулися до лікаря, який порадив їхати до Львова.

"У львівській міській дитячій лікарні дівчинці зробили рентген і скерували зі знімком до нас, в Охматдит. На знімку видно було у стравоході стороннє тіло круглої форми. 11 липня ми прооперували дівчинку. Коли зайшли у стравохід, то зрозуміли, що вона проковтнула не монету, а батарейку: там було все чорне і обпечене", - розповів Колодій.

Зі стравоходу дитини дістали батарейку розміром як 25 копійок, яка спровокувала у дівчинки великий набряк і опік стравоходу.

За словами дитячого хірурга, зараз дівчинку намагаються вивести з гострого стану, а тоді вона має прийти на огляд через 3-4 тижні, бо саме за цей час можуть утворитися рубці. Якщо вони утворяться, то тоді дитина потребуватиме подальшого складного лікування.

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Автор: Олександр Топчій