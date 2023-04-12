Гроші, знайдені жінкою на одному з ринків, досі чекають на власника.

Нічиї гроші - власника пристойної суми вже три дні розшукує поліція Рівного. Пакунок на одному з місцевих ринків знайшла і принесла до райуправління небайдужа жінка.

Копи кинулися шукати власника коштів, але дарма: ніхто про втрату не заявляв. Утім напередодні все ж з'явився в поліції рівнянин, який твердив: гроші – його, йдеться в сюжеті ТСН.

Однак місця, де гривні знайшли, та скільки їх – чоловік указати не зумів. Тож копи пакунок йому не віддали. Гроші чекають на власника. Суму в райвідділі не розголошують, аби не з'явилось охочих привласнити чуже.

Відео дня

"Людина має сказати точну суму цих коштів, номінал купюр й назвати, де саме вона втратила ці гроші. Можливо, ці гроші збиралися на якусь операцію, на ЗСУ, може, були вкрадені. Ми зробимо все можливе від нас, аби повернути ці гроші", - заявила Надія Юрчук, керівниця сектору публічного порядку Рівненського райуправління поліції.

Знайдено величезну суму грошей у Рівному

У Рівному 9 квітня після 13:00 16-річна жителька Здолбунова Юлія знайшла велику суму грошей. Вона одразу звернулася до поліції й розповіла, що виявила знахідку на одному з ринків в обласному центрі.

Наразі кошти перебувають у Рівненському районному управлінні поліції по вулиці Героїв поліції, 4.

Вас також можуть зацікавити новини: