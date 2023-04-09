Небайдужа громадянка передала гроші поліції.

У Рівному жінка знайшла велику суму грошей. Поліцейські розшукують власника загублених коштів.

Як повідомляє поліція Рівненської області, 9 квітня близько 13:15 на спецлінію 102 зателефонувала 26-річна жителька Здолбунова Юлія. За її словами, на одному із ринків в обласному центрі вона знайшла велику суму грошей. Аби встановити власника, заявниця принесла їх до поліції.

"Наразі кошти перебувають у Рівненському районному управлінні поліції. Власника згуби просимо звернутися за адресою місто Рівне, вулиця Героїв Поліції, 4", - йдеться у повідомленні.

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Інші інциденти з грошима

Новини про знайдені грощі з'являються рідше, ніж про їхнє зникнення чи викрадення. Зокрема, кілька місяців тому у Києві двоє чоловіків побили третього й відібрали сумку з 50 тис. дол. та 850 тис. грн.

Крім того, перед цим у киянина вкрали сумку з п’ятьма мільйонами гривень. Потерпілий планував витратити гроші на покупку квартири, але зловмисники про це дізнались та заздалегідь підготувались до злочину. Вони чекали на чоловіка, а після скоєного втекли на авто.

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