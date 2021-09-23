За словами радника міністра, до скоєння злочину зловмисники готувалися давно і ретельно.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко щодо замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра зазначає, що за задумом злочинців загинути повинні були всі, хто знаходився в автомобілі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Геращенко сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"За задумом тих, хто задумав, організовував і виконував цей злочин, Сергій Шефір і всі, хто були б з ним в машині, повинні були загинути", - заявив він.

За словами Геращенка, завданням кілера спочатку було стріляти у водія, оскільки "як вважають досвідчені диверсанти і як вчать диверсантів і кілерів, водій, отримуючи кулю, як правило, втрачає управління".

"Машина стає некерованою, з'їжджає в кювет, вдаряється в дерево. І далі кілер міг безкарно дострелити всіх, хто в ній перебував", - пояснив представник міністерства.

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Саме тому, додав він, перші постріли припали саме на лобову частину автомобіля.

Геращенко підкреслив, що на думку експертів, всього в машину потрапило 18 куль. Дві кулі, додав радник міністра, потрапили в стегно водієві Шефіра. "У нього роздроблена стегнова кістка, він знаходиться в лікарні. Йому будуть потрібні місяці на відновлення", - повідомив він.

Як підкреслив Геращенко, мало статися "нахабне, цинічне вбивство одного з найближчих президенту України Володимиру Зеленському і дорогих йому людей".

"Мета цього злочину, за версією слідства і за версією самого Сергія Нахмановича, - це залякати, це зробити так, щоб президент відчув, що можуть вбити найближчих до нього людей", - сказав він.

Геращенко також підкреслив, що цей злочин "готувався дуже серйозно і дуже ретельно".

Своєю чергою, ведуча ток-шоу Наталія Мосейчук зазначила, що запрошувала Шефіра взяти участь у програмі. "Ось, що він мені написав... "Вчорашній день вніс корективи в моє життя, в мій побут. Звикаю до нової реальності, до охорони, до графіку. Мені необхідно налагодити безпеку сім'ї й побут охорони, яку мені виділили. Але найбільше я зараз переживаю за мого водія, за його стан здоров'я", - сказала Мосейчук.

Крім того, додала вона, Шефір зазначив, що йому потрібно ще кілька днів, щоб повністю прийти до тями.

Деталі замаху на Шефіра

Вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України, його друга Сергія Шефіра. В результаті поранення в ногу отримав водій.

Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК - замах на вбивство двох і більше осіб.

Автор: Таня Поляковська