Лікарі довго намагалися повернути хлопчика до життя, але марно, дізналися журналісти.

У Запорізькій обласній лікарні помер 12-річний Тимофій Дегальцев, який потрапив до медзакладу після того, як впав у кому у дитячому таборі.

Дитину 50 хвилин реанімували лікарі, проте так і не змогли врятувати, пише "Актуально" з посиланням на відомості одного з благодійних фондів.

Дитину в стані коми привезли в лікарню з Херсонської області.

Нагадаємо, 22 серпня стало відомо, що в одному з таборів на Херсонщині Тимофію Дегальцеву різко стало зле під час фізичного навантаження. Хлопчика без свідомості відвезла швидка допомога, у нього були судоми.

Потім підлітка доставили в Запорізьку обласну лікарню.

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Автор: Екатерина Присяжнюк