Підліток, якому стало зле у таборі, помер у лікарні / ілюстративне фото УНІАН
У Запорізькій обласній лікарні помер 12-річний Тимофій Дегальцев, який потрапив до медзакладу після того, як впав у кому у дитячому таборі.
Дитину 50 хвилин реанімували лікарі, проте так і не змогли врятувати, пише "Актуально" з посиланням на відомості одного з благодійних фондів.
Дитину в стані коми привезли в лікарню з Херсонської області.
Тимофій Дегальцев помер / фото actual.today
Нагадаємо, 22 серпня стало відомо, що в одному з таборів на Херсонщині Тимофію Дегальцеву різко стало зле під час фізичного навантаження. Хлопчика без свідомості відвезла швидка допомога, у нього були судоми.
Потім підлітка доставили в Запорізьку обласну лікарню.