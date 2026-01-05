Через удар РФ по Дніпру на дороги вилилося 300 тонн олії: де перекрито рух

РФ атакувала завод американської компанії.

Сьогодні, 5 січня, внаслідок дронової атаки на завод американської компанії у Дніпрі на дороги вилилося 300 тонн рослинної олії. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

"Внаслідок атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії! Комунальники прибирають, кидають пісок та суміш, але проїзд Набережною буде неможливим десь 2-3 доби", - розповів міський голова.

Він закликав слідкувати за офіційними ресурсами міськради, де інформуватимуть про рух громадського транспорту та перекриття доріг.

Філатов уточнив, що росіяни розбомбили власність США, оскільки завод належить агропромисловому гіганту "Бунге" зі штаб-квартирою у місті Сент-Луїс, штат Міссурі.

Раніше виконувач обов'язків голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко інформував, що внаслідок атаки БпЛА у Дніпрі виникла пожежа, пошкоджене підприємство.

За його даними, інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

Інші атаки по Дніпру

Торік 6 грудня під час нічної атаки ворог завдав удару по бізнесу в Дніпрі: знищено склади з марлями, бинтами та шинами. Також повідомлялося про пожежу на складі шоколадної фабрики Millenium.

23 листопада російські окупанти масовано атакували Дніпро та область ударними безпілотниками, внаслідок чого в місті виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі. Повідомлялося про 15 поранених у Дніпрі, серед них – 11-річна дівчинка.

