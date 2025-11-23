Наразі відомо, що в місті зайнялися пожежі на кількох локаціях.

Вночі російські окупанти атакували Дніпро та область ударними безпілотниками, внаслідок чого в місті виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко. Він додав, що захисники неба збили 15 дронів, але є і наслідки ворожого терору.

"У Дніпрі через нього постраждали 14 людей. Серед них 11-річна дівчинка", - деталізував Гайваненко.

Голова ОВА повідомив, що внаслідок прильотів зайнялися балкони у дев'ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку. Серед понівеченого й 6 машин.

"Дісталося також Васильківській та Зайцівській громадам Синельниківщини. Там 2 поранених. Вогнем охопило 3 оселі місцевих. Його надзвичайники приборкали", - повідомив голова ОВА.

За даними Гайваненка, росіяни били й по Нікопольщині.

"FPV-дронами та з важкої артилерії бив по райцентру, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах. У самому Нікополі постраждали 41-річна жінка та двоє хлопців 14 і 16 років. Оговтуватися вони будуть вдома", - зазначив гайваненко.

Удари по Дніпру

30 вересня росіяни атакували Дніпро серед білого дня. Тоді росіяни вдарили по місту дронами, внаслідок чого поранення дістали 20 осіб, одна людина загинула. Жертвою окупантів став чоловік, якого було госпіталізовано у важкому стані. Врятувати його не вдалося.

20 вересня РФ також атакувала Дніпро ударними БПЛА і ракетами. Зокрема, ракетного удару було завдано по житловому багатоповерховому будинку. Унаслідок того удару загинула одна людина, 26 постраждали.

