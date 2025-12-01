У Повітряних силах повідомляли про загрозу удару балістикою по місту.

Російські окупаційні війська сьогодні вранці атакували ракетою Дніпро, є загиблі та постраждалі. Про це повідомив у Telegram тимчасово виконуючий обов’язки голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Сьогодні вранці ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро. Наразі відомо про загибель трьох людей, ще восьмеро постраждали. Рятувальна операція триває… Всі служби працюють на місці", - сказав він.

Гайваненко додав, що, за попередньою інформацією, пошкоджено станцію технічного обслуговування та підприємство.

Згодом посадовець поінформував, що кількість постраждалих зросла до 15. Троє з них – на амбулаторному лікуванні, решта – госпіталізовані. Шестеро поранених перебувають у тяжкому стані.

У Повітряних силах ЗСУ о 10:10 повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Таганрогу (РФ), а згодом закликали жителів Дніпра йти до укриття.

Ворожі удари по Дніпру

8 листопада російський ударний дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок у Дніпрі, що призвело до руйнування квартир з 4-го по 6-й поверхи. На місці прильоту виникла пожежа. Внаслідок цієї атаки загинули троє людей, постраждали 12.

Вночі 23 листопада російські окупанти масовано атакували Дніпро та область ударними безпілотниками, внаслідок чого в місті виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі. Повідомлялося про 15 поранених у Дніпрі, серед них – 11-річна дівчинка.

