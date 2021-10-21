Вбивство скоїв колишній залицяльник жінки.

49-річна уродженка України Олена Казанова померла від отриманих травм унаслідок нападу у провінції Брешіа, що в італійській Ломбардії.

Про це повідомляє видання tgcom24.

Правоохоронці підозрюють у жорстокому нападі її 59-річного колишнього залицяльника Еціо Галезі.

Вбивство жінки сталося неподалік від її дому, у якому українка прожила останні 15 років.

Читайте такожНа кордоні з Молдовою виявили нелегальний 2-кілометровий спиртопровід (відео)Олена брала участь у екологічних кампаніях і співпрацювала з місцевими органами самоврядування, працювала в компанії з продажу комерційного транспорту "Iveco".

Як встановили поліцейські, Галезі стежив за Казановою. І коли жінка припаркувалася – завдав кілька ударів молотком по вікну автомобіля. Після цього перейшов до побиття самої екс-коханки.

Від отриманих травм українка померла на місці вбивства.

Про злочин повідомив сам нападник. Чоловік почав кричати до сусідів, які вибігли на крики потерпілої: "Викличте карабінерів, я убив її молотком".

Італієць дочекався правоохоронців і сам віддав їм знаряддя вбивства. Підозрюваного затримали.

Еціо Галезі – розлучений, має двох дітей від попереднього шлюбу. Видання пише, що з українкою чоловік розійшовся рік тому. Невдовзі Казанова зважилась на нові стосунки.

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Автор: Віолетта Орлова