У поліції назвали причину смерті Павлова-молодшого / фото Інформатор
Стала відома офіційна причина смерті брата покійного міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова - Андрія.
Про це повідомляється на сайті Головного управління Нацполіції Дніпропетровської області.
"Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи смерть криворіжця настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем", - йдеться у повідомленні.
Брата Павлова знайдено мертвим - деталі
- 18 жовтня в Кривому Розі був знайдений мертвим молодший брат покійного мера міста Костянтина Павлова - Андрій.
- Як стверджував криворізький блогер Олексій Таймурзін, Андрій Павлов страждав від алкоголізму і, ймовірно, помер в результаті запою.
Смерть Костянтина Павлова
- 15 серпня у власному будинку в селі під Кривим Рогом на Дніпропетровщині знайшли застреленим мера міста Костянтина Павлова. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст. 115 Кримінального кодексу України). Слідчі розглядали кілька версій загибелі мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.
- Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в 2020 році. Він був кандидатом від ОПЗЖ.
- 19 серпня Павлова поховали в Кривому Розі. Попрощатися з ним прийшли багато жителів міста.
- 7 вересня на брифінгу заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Микола Батюк відкинув версію навмисного вбивства мера Кривого Рогу.