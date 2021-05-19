Сьогодні в Одесі, в районі Молдаванки, невідомі відкрили стрілянину біля станції технічного обслуговування.
Як підтвердили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався на вулиці М'ясоїдівській, біля СТО.
Зазначається, що, за попередніми даними, є постраждалі. Зловмисники втекли на автомобілі. У місті введено план «Перехват».
Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, в результат стрільби поранення дістали двоє чоловіків.
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