За даними ЗМІ, у пасажира загорівся електросамокат.

В Одесі прямо перед вильотом у одного з пасажирів рейсу на Київ загорівся багаж.

Про це повідомляє Telegram-канал Xydessa.

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Як повідомляється, невдачливого пасажира вигнали за межі терміналу. Чоловік намагався загасити вогонь, проте в підсумку залишив самокат і побіг на рейс.

"6 ранку, рейс з Одеси на Київ, почав диміти багаж. Пасажира вигнали за межі терміналу. Через пару хвилин почав горіти замотаний в плівку електросамокат. Чоловік кинув свій самокат на тротуарі і побіг на рейс. Просто страшно уявити, якби це сталося в польоті", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Катерина Лиманська