Правоохоронці кілька днів шукали зловмисника.

В Одесі затримали чоловіка, який в маршрутці завдав пасажиру тяжкого ножового поранення.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції на Одещині.

Зазначається, що 30 серпня під час поїздки у маршрутному автобусі правопорушник ударив ножем пасажира, коли між ними виникла сутичка. Потерпілий тоді вийшов із транспорту, його госпіталізували з пораненням черевної порожнини. Підозрюваний поїхав далі.

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Зловмисника за кілька днів затримали за місцем мешкання. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному заходу. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня в Одесі у маршрутці №168 під час руху вулицею Старопортофранківською між двома незнайомими чоловіками стався конфлікт. Один із чоловіків завдав опоненту тяжкого ножового поранення.

Правоохоронці закликали громадян, які володіють інформацією про місце перебування зловмисника, повідомити поліцію.

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