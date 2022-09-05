Шумна вечірка викликала обурення людей.

В Одесі нічний клуб після скандалу через шумну вечірку передасть кошти на ЗСУ та гуманітарні потреби.

Як повідомив речник начальника Одеської обласної державної адміністрації Сергій Братчук, певний резонанс в українському суспільстві викликала подія та поведінка персоналу і відвідувачів одного з центрів відпочинку в Одесі – клубу-готелю "М-1".

"Зразу відзначу, порушувати комендантську годину та правила роботи даних закладів не дозволено нікому… З радістю хочу повідомити, що персонал клубу та відвідувачі зрозуміли, що вони порушили ці правила і тому приносять свої вибачення та одностайно вирішили надати відповідну фінансову допомогу підрозділам ЗСУ", - сказав Братчук.

Відео дня

4 вересня в соцмережі з'явилися відео з тусовки у відомому клубі М1 Club, розташованому у курортній зоні. На відео – дуже багато людей веселились під дуже гучну музику. Користувачі соцмереж засудили це, та писали, що нині " йде війна та гинуть люди, а тут танці та веселощі".

Сьогодні адміністрація клубу заявила, що вчора "відбувся благодійний івент Svitlo of Ukraine від організаторів SVET, який проходив у рамках європейського туру на підтримку України". Зазначається, що зібралася сума буде передана на гуманітарну допомогу та на евакуацію людей з окупованих територій.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Австралії зафарбували мурал із зображенням воїна ЗСУ та окупанта, який розсердив українців.

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