У росіян з’явилась нова вигадка про збирання США збудників холери та сибірки.

Російські окупанти розповсюджують фейк про вивезення з Одеси ємностей зі збудниками особливо небезпечних захворювань.

Як повідомив у Telegram-каналі речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, ворог закидає нові фейки.

"Зараз ворог знову закидає фейк про начебто бактеріологічну зброю з Одеси. І знову прив’язує це до Сполучених Штатів Америки...", - сказав Братчук.

Відео дня

Він додав, що окупантам більш нічого не залишається, як видумувати якісь небилиці, тому що реальних перемог у них немає.

У Telegram-каналі Міноборони РФ повідомляє, що нібито одним із пріоритетних завдань українських лабораторій є збирання та направлення в США штамів збудників небезпечних інфекційних захворювань – холери, сибірки, туляремії. Окупанти стверджують, що з Науково-дослідного протичумного інституту ім. Мечникова (Одеса) зберігались сотні ємностей із збудником сибірки та холери, які начебто вивезено до США. При цьому в РФ посилаються на якогось міфічного співробітника одеського інституту. Також у контексті з цим нагнітається ситуація навколо вигаданої біологічної небезпеки для низки країн.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Росії заявили, що США розробили дрона, яким транспортуватимуть "заражених комах".

Вас також можуть зацікавити новини: