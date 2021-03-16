Меморіал знаходиться у Центрально-Міському районі / фото Oleg Podkopaiev/Courtesy Photo
У Кривому Розі невідомі пошкодили меморіал жертвам Голодомору і політичних репресій.
Читайте такожНа Львівщині водія на екскаваторі живцем поховало в кар'єрі (фото)Про це пише Радіо Свобода.
За словами речниці поліції Кривого Рогу Оксани Лєсонєн, невідомі залишили на пам’ятнику написи та слід від підпалу.
Поліція Кривого Рогу з'ясовує обставини пошкодження меморіалу.
Вас також можуть зацікавити новини
- У Києві на Подолі хуліган вибив ногою двері громадської вбиральні й потрапив на відео
- В Івано-Франківській області відрізали голову пам'ятнику Шевченку (фото)
- У Житомирі вандали посеред ночі пошкодили пам’ятник Героям Небесної сотні (фото)
- У Мюнхені осквернили могилу Степана Бандери (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram