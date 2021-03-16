Меморіал знаходиться у Центрально-Міському районі / фото Oleg Podkopaiev/Courtesy Photo

У Кривому Розі невідомі пошкодили меморіал жертвам Голодомору і політичних репресій. 

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За словами речниці поліції Кривого Рогу Оксани Лєсонєн, невідомі залишили на пам’ятнику написи та слід від підпалу.

Поліція Кривого Рогу з'ясовує обставини пошкодження меморіалу.

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Автор: Людмила Жерновська