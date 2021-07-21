Відзначають, що жодної загрози навколишньому середовищу немає.

Всі показники забруднення атмосферного повітря на заводі "Рівнеазот" знаходиться в межах норми.

Про це повідомляють у Рівненській обласній державній адміністрації.

За словами голови правління "Рівнеазот" Михайла Заблуди, вибух був локалізований вже о 17:10. На місці та в радіусі 50 метрів відібрали аналізи повітря.

"Причин для введення надзвичайного стану немає. Усі показники - в межах норми, що підтверджують відповідні служби. Вітер був у північно-східному напрямку, на Рівне хмара не пішла. Комісія ТЕБ та НС продовжує роботу", - розповів голова ОДА Віталій Коваль.

Читайте такожРятувальники прокоментували НП на "Рівнеазоті" (фото)За словами керівника ГУ ДСНС в Рівненській області Сергія Крука, проведена аеророзвідка підприємства, моніторинг ситуації хімічною лабораторією, відбувається чергування пожежних цистерн з метою можливого залучення.

Головний санітарний лікар області Роман Сафонов розповів, що лабораторія центру контролю та профілактики хвороб проводить дослідження.

"Наразі всі показники забруднення атмосферного повітря - в межах норми. Робилися дослідження в мікрорайоні "Ювілейний" у декількох точках. Показники у 5-10 разів менші максимально разової концентрації за гранично допустимі. Можна бути спокійними. Також провели дослідження в житловій забудові села Городок, на в'їзді. Там показники менші в 5-7 разів", - зазначив він.

За словами лікаря, у разі викиду в атмосферу шкідливих речовин, перш за все, страждають найбільш вразливі групи населення із захворюваннями органів дихання та люди поважного віку.

"Звісно, потрібно зачиняти вікна та не виходити на вулицю, доки ситуація не нормалізується. Але наразі вона - в межах нормативних рівнів", - запевнив Сафонов.

Аварія на хімзаводі під Рівним

Як повідомляв УНІАН, на заводі "Рівнеазот" сталася розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. В результаті надзвичайної ситуації відбувся разовий викид нітрозних газів. Наслідки НС ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

У ДСНС запевнили, що хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено, загрози людям та навколишньому середовищу немає.

Правоохоронці за фактом аварії порушили кримінальне провадження через порушення правил безпеки.

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Автор: Людмила Жерновська