Чоловік погрожував потерпілій та її рідним фізичною розправою, також він розбив скло в кафе підприємниці і пошкодив два автомобілі, що належать її родині.

Сьогодні в Одеській області затримано зловмисника, який вимагав у жінки-підприємця 5 тисяч доларів.

Читайте такожЗ України видворили представника інтересів одеського "кримінального авторитета" (фото)Як повідомили в відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, викрито 22 - річного мешканця міста Рені - адміністративного центру однойменного району.

Зазначається, що до поліції звернулася жінка-підприємець, у якої підозрюваний протягом півтора місяця вимагав 5 тис. дол. «Знаючи про підприємницьку діяльність громадянки, чоловік роздобув її номер мобільного телефону і почав вимагати гроші, погрожуючи їй і членам її сім'ї фізичною розправою», - розповіли у відділі.

При цьому, щоб показати «серйозність своїх намірів», зловмисник розбив скло в кафе підприємниці і пошкодив два автомобілі, що належали родині потерпілої. Потім він запевнив жінку, що завдасть фізичної шкоди їй, її чоловіку і дитині.

Затримали підозрюваного 30 грудня на одній з вулиць Рені під час отримання від жінки частині суми в розмірі 5 тис. грн.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Зараз слідчі звернулися з клопотанням до Ізмаїльського міськрайонного суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вживаються заходи з встановлення інших людей, причетних до цього злочину.

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Автор: Лариса Козова