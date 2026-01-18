РФ вгатила бомбами по передмістю Сум: постраждала дитина, люди залишилися без світла й газу

До лікарні госпіталізували семирічного хлопчика.

Російські загарбники завдали ударів керованими авіабомбами по передмістю Сум. Внаслідок атаки є постраждалі, а також пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Станом на 21:52 17 січня очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомляв, що в місті ускладнене електропостачання.

"Медичні та інші об’єкти життєзабезпечення працюють у штатному режимі або з використанням резервних рішень. Через нестабільну напругу фіксуються ускладнення в роботі систем водопостачання. Вживаються необхідні заходи для стабілізації роботи мереж", – інформував він.

Згодом чиновник повідомив, що орієнтовно пошкоджено 15 домогосподарств. Є пошкодження стін у двох будівлях, у решті будинків вибиті вікна. Також зафіксовано пошкодження комунікаційних мереж.

"Певна кількість абонентів - без газу та електропостачання. Тривають відновлювальні роботи", – заявив Кривошеєнко.

Очільник МВА також повідомив, що внаслідок атаки постраждало четверо людей. Серед них – 7-річний хлопчик.

"Госпіталізовано до стаціонару 7-річного хлопчика та 76- річну жінку. Двоє жінок: 66-ти та 77-ми років отримали медичну допомогу та відмовились від госпіталізації", – додав він.

Атаки РФ по Україні

17 січня під обстрілами російських окупантів перебувала і Запорізька область. Внаслідок атаки місто Вільнянськ було знеструмлено. Котельні працюють від генераторів. Централізоване водопостачання також забезпечується резервним живленням.

У Харкові під ударом опинився обʼєкт критичної інфраструктури в Індустріальному районі. Як розповів мер міста Ігор Терехов, ворог завдав серйозних ударів по системі, яка тримає Харків у теплі й зі світлом.

