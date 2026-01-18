Торгова 'базука' для Трампа: ЄС 'помститься' за мита США в суперечці за Гренландію, - Politico

Спроба Трампа отримати контроль над Гренландією призвела до краху ключової торговельної угоди між США та Євросоюзом.

Знакова трансатлантична торговельна угода не буде схвалена законодавцями ЄС після того, як президент США Дональд Трамп ввів нові мита проти європейських країн в рамках своїх спроб отримати контроль над Гренландією у Данії.

Підтвердження того, що Європейський парламент не дасть хід ратифікації угоди, підписаної Трампом і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у липні минулого року, ставить під сумнів майбутнє перемир'я в торговельній війні, пише Politico.

Лідер Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер повідомив, що ескалація напруженості між США і Європою означає, що парламент не проголосує за пакт. Ця угода встановлювала тарифи США на імпорт з ЄС на рівні 15% в обмін на те, що блок не буде застосовувати мита до американського експорту.

Відео дня

"ЄНП виступає за торговельну угоду між ЄС і США, але, з огляду на погрози Дональда Трампа щодо Гренландії, схвалення на даному етапі неможливе. Нульові тарифи на американські товари повинні бути призупинені", – написав Вебер.

У той час як інші члени правлячої коаліції фон дер Ляєн – лівоцентристи (S&D), центристи (Renew) і ліві "Зелені" – в останні тижні наполягали на стратегічній паузі в реалізації торговельної угоди, її власна партія ЄНП досі залишалася непохитною.

У середу законодавці відклали рішення про замороження ратифікації на тлі напруженості через вимогу Трампа до Данії передати Гренландію США.

Голосування очікувалося 26 січня і мало визначити позицію Європарламенту щодо скасування тарифів на промислові товари з США – одного з ключових пунктів угоди, укладеної Брюсселем і Вашингтоном минулого літа. Тепер очікується, що депутати Європарламенту підтвердять замороження угоди на засіданні в наступну середу.

Через що виник конфлікт

Раніше УНІАН повідомляв, що в суботу Трамп оголосив про додатковий 10-відсотковий тариф для європейських країн, які надали війська для невеликого контингенту, що прибув до Гренландії раніше цього тижня.

Збір збільшиться до 25% з 1 червня, заявив він, і буде діяти "до тих пір, поки не буде досягнуто угоди про повну і остаточну покупку Гренландії".

Європейські лідери відреагували з люттю, наполягаючи на тому, що розгортання військ в Гренландії є відповіддю на заяви Трампа про зростаючі загрози для острова в Північній Атлантиці з боку Росії і Китаю. Голова Європейської ради Антоніу Кошта попередив Вашингтон, що нові тарифи зустрінуть "спільну відповідь".

Вас також можуть зацікавити новини: