Торгова 'базука' для Трампа: ЄС 'помститься' за мита США в суперечці за Гренландію, - Politico

Знакова трансатлантична торговельна угода не буде схвалена законодавцями ЄС після того, як президент США Дональд Трамп ввів нові мита проти європейських країн в рамках своїх спроб отримати контроль над Гренландією у Данії.
Підтвердження того, що Європейський парламент не дасть хід ратифікації угоди, підписаної Трампом і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у липні минулого року, ставить під сумнів майбутнє перемир'я в торговельній війні, пише Politico.
Лідер Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер повідомив, що ескалація напруженості між США і Європою означає, що парламент не проголосує за пакт. Ця угода встановлювала тарифи США на імпорт з ЄС на рівні 15% в обмін на те, що блок не буде застосовувати мита до американського експорту.
"ЄНП виступає за торговельну угоду між ЄС і США, але, з огляду на погрози Дональда Трампа щодо Гренландії, схвалення на даному етапі неможливе. Нульові тарифи на американські товари повинні бути призупинені", – написав Вебер.
У той час як інші члени правлячої коаліції фон дер Ляєн – лівоцентристи (S&D), центристи (Renew) і ліві "Зелені" – в останні тижні наполягали на стратегічній паузі в реалізації торговельної угоди, її власна партія ЄНП досі залишалася непохитною.
У середу законодавці відклали рішення про замороження ратифікації на тлі напруженості через вимогу Трампа до Данії передати Гренландію США.
Голосування очікувалося 26 січня і мало визначити позицію Європарламенту щодо скасування тарифів на промислові товари з США – одного з ключових пунктів угоди, укладеної Брюсселем і Вашингтоном минулого літа. Тепер очікується, що депутати Європарламенту підтвердять замороження угоди на засіданні в наступну середу.
Через що виник конфлікт
Раніше УНІАН повідомляв, що в суботу Трамп оголосив про додатковий 10-відсотковий тариф для європейських країн, які надали війська для невеликого контингенту, що прибув до Гренландії раніше цього тижня.
Збір збільшиться до 25% з 1 червня, заявив він, і буде діяти "до тих пір, поки не буде досягнуто угоди про повну і остаточну покупку Гренландії".
Європейські лідери відреагували з люттю, наполягаючи на тому, що розгортання військ в Гренландії є відповіддю на заяви Трампа про зростаючі загрози для острова в Північній Атлантиці з боку Росії і Китаю. Голова Європейської ради Антоніу Кошта попередив Вашингтон, що нові тарифи зустрінуть "спільну відповідь".