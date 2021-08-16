Чоловікові повідомили про підозру у державній зраді.

Українська контррозвідка виявила і припинила роботу агента Збройних сил Росії у Херсонській області.

Про це повідомили у прес-службі Служби безпеки України.

Ним виявився пенсіонер Збройних сил СРСР - співпрацювати зі спецслужбами країни-агресора він вирішив з ідеологічних міркувань.

Читайте такожУкраїнський військовий збирав дані для російських спецслужб (фото)До його завдань входив збір даних про охорону та облаштування одного зі стратегічних об'єктів критичної інфраструктури регіону, ідентифікація співробітників українських спецслужб, передача даних про громадян, які можуть бути завербовані Росією.

Таємну інформацію він передавав через приховані канали зв'язку.

Під час обшуку будинку у затриманого виявили та вилучили засоби зв'язку для контакту з російськими кураторами, листування з інструкціями, а також зброю, набої та вибухівку.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та помістили під варту.

Наразі тривають оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, минулого місяця контррозвідники СБУ викрили агента і затримали російської військової розвідки на Черкащині.

Автор: Станислав Кожемякин