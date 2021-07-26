У Києві хлопець заради ефектного відео в TikTok розбив пляшку віскі, ціна якої може досягати 7500 доларів.
Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Ху**ий Київ".
За їхніми даними, випадок стався в магазині Goodwine.
На записі чутно, як підліток на камеру друга заявляє, що у нього в руках знаходиться пляшка Glen Grant за 7500 доларів. Після цього він нібито випадково її упускає на підлогу, і та розбивається вщент.
Повідомляється, що юні блогери відмовилися компенсувати магазину вартість розбитого віскі.
У Telegram-каналі також зазначили, що пляшка елітного Glen Grant Rare Vintage 1948 року коштує 205 тисяч гривень.
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Як розповіли Obozrevatel у правоохоронних органах, дії підлітка можуть підпадати під санкцію ст. 194 ККУ – Умисне знищення або пошкодження майна. Стаття передбачає покарання від максимального штрафу в розмірі 68 тис. гривень до позбавлення волі на строк до 3 років.
Крім того, власники товару можуть в суді вимагати від хлопця відшкодувати збиток за розбитий алкоголь.