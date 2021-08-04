Наразі триває робота поліції на місці правопорушення

Невідомий чоловік зранку 4 серпня зайшов у будівлю уряду з предметом, схожим на гранату.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

Він підтвердив, що невідомий чоловік зранку 4 серпня зайшов з предметом, схожим на гранату у будівлю Кабінету Міністрів.

"Так, іде робота поліції на місці правопорушення" - заявив Шевченко.

Прес-служба поліції Києва у Facebook повідомила, що сьогодні, близько 10-ї години ранку до будівлі КМУ зайшов невідомий чоловік, який витягнув із кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій, і погрожує його підірвати.

У зв'язку з цим введена спеціальна поліцейська операція. На даний час із чоловіком проводяться перемовини.

"У випадку відмови добровільно припинити правопорушення, до чоловіка будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені Законом", - наголосили у поліції.

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Захоплення Кабміну - що відомо

Чоловік, який погрожує підірвати будівлю Кабінету міністрів, зайшов до будівлі через громадську приймальню.

На опублікованому ролику в мережі видно, що громадянин продемонстрував гранату, однак очевидці відреагували на його погрози мляво. Він вільно пройшов всередину.

Автор: Костянтин Гончаров