П'ятирічний Назар перебуває в реанімації, а 16-річний Саша - з родичами.

Винуватцем смертельної ДТП в Тернопільської області, в якій загинула сімейна пара, а їх п'ятирічна дитина потрапила в реанімацію, виявився місцевий підприємець. На місці аварії він спочатку комусь дзвонив, а потім удав, що йому стало погано.

Про це пише Obozrevatel.

Трагічна ДТП сталася 8 листопада близько 19:30 в селі Шибалин Бережанського району. П'яний водій Skoda Yeti вилетів на зустрічну смугу й протаранив з Daewoo Lanos, в якому їхала подружня пара - Володимир та Алла Подоляк - з дитиною.

Малюк при ударі опинився на передній панелі під лобовим склом автомобіля. За життя маленького Назара борються лікарі.

Читайте такожЗбив на смерть дівчину-підлітка й втік: в Одесі суд обрав запобіжний захід горе-водіюЗа фактом аварії відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 286-1 "Порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі кількох людей" Кримінального кодексу України.

Що відомо про винуватця аварії

За кермом Skoda Yeti перебував Руслан К. Він - місцевим підприємцем та володіє магазином на ринку. Сам винуватець родом із села Козова Тернопільської області. У чоловіка троє дітей, при цьому молодшому немає й року.

Руслан на місці ДТП поводився дивно. Спочатку він комусь дзвонив, а після удав, що йому погано та ліг на асфальт. Правоохоронці встановили, що у винуватця в крові 1,3 проміле алкоголю. Суд вже взяв його під варту. Чоловікові загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Що відомо про загиблих

Для Володимира та Алли це був не перший шлюб. У Алли від попередніх стосунків є 16-річний син Саша. Підлітка в той злощасний вечір не було в машині. Маленького Назара жінка вже народила від Володимира.

Для голови сімейства це був уже третій шлюб. Знайомі стверджують, що пара знайома давно й в юності навіть збиралися одружитися, але розійшлися.

Читайте такожНа Одещині онук до смерті побив прикуту до ліжка бабусю (фото, відео)Володимир їздив на заробітки по Україні. Алла за освітою була вчителем української мови та літератури, але працювала перукарем, бо так могла заробити більше.

"Частину часу вона працювала в Тернополі, а потім їхала в село, на підробітки. Там у неї було багато замовлень на весільні зачіски", - розповіла подруга загиблої.

Того вечора подружжя поверталося з рідного села Гиновичі, куди їздило на хрестини до брата Алли. У чоловіка нещодавно народилася дочка.

"В Алли в кінці літа загинула мама з вітчимом, а про її батька нічого невідомо, він давно пішов з сім'ї. З ким залишаться Назар та Саша, поки не знаємо. Назаром займається зараз сестра Володі. А у Саші його рідний батько теж загинув два роки тому, є тільки бабуся", – розповіла місцева мешканка.

Як раніше повідомляв УНІАН, у понеділок ввечері, 8 листопада, в селі Шибалин (знаходиться під Тернополем), за попередніми даними, п'яний чоловік на Skoda Yeti виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з авто Daewoo Lanos, в якому їхала сім'я.

Внаслідок ДТП на Тернопільщині жінка та чоловік одразу загинули, вижив п'ятирічний хлопчик,

Автор: Анастасія Горбачова