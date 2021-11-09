Дитина після ДТП в Тернопільській області опинилася на панелі біля лобового скла авто, зазначили у поліції.

У понеділок увечері, 8 листопада, в селі Шибалин (знаходиться під Тернополем), за попередніми даними, п’яний чоловік на Skoda Yeti виїхав на зустрічну смугу й зітнувся з авто Daewoo Lanos, в якому їхала родина.

В результаті ДТП на Тернопільщині жінка та чоловік відразу загинули, вижив п’ятирічний хлопчик, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції в регіоні.

У відомстві додали, що хлопчик від удару опинився на панелі біля лобового скла, правоохоронці відвезли його до лікарні. Дитина потрапила до реанімації.

Читайте такожОдній із жертв відірвало голову: на Тернопільщині чоловік здався поліції після скоєної 15 років тому ДТПЗа кермом Skoda був чоловік 1978 року народження. Водій пройшов тест на наявність спиртного у крові – алкотестер показав 1,3 проміле (норма – 0,2 проміле). Також у чоловіка взяли зразки крові.

Розпочато провадження за ч. 4 ст. 286-1 ("Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб") Кримінального кодексу.

Максимальне покарання за таке правопорушення – 12 років тюрми й позбавлення права керувати машинами на термін до 10 років.

Нагадаємо, на початку жовтня в селі Озерна Тернопільської області зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter та вантажівка, постраждали три особи, зокрема, 22-річна дівчина залишилася без руки.

Попередньо відомо, що аварія могла статися з вини водія буса – він міг не дотриматися безпечної дистанції та врізатися у вантажівку, яка їхала перед ним.

Автор: Екатерина Присяжнюк