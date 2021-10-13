Жінка стверджує, що під час застілля її зґвалтували двоє чоловіків, коли вона була вагітна. Один з них нібито дільничний офіцер поліції.

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань Полтави встановлюють осіб, зокрема, серед правоохоронців, які можуть бути причетними до ймовірного зґвалтування жінки з Лубенського району Полтавської області.

Про це повідомляє ДБР.

"Як стверджує жінка, вночі у неї вдома під час спільного застілля її зґвалтували двоє чоловіків. Один з яких - дільничний офіцер поліції. При цьому, за словами заявниці, вона вагітна", - йдеться в повідомленні.

Отримавши таку інформацію, на місце інциденту одразу прибули слідчі та оперативні працівники ДБР. На цей час проводяться невідкладні слідчі дії з метою встановлення усіх деталей події. Призначено низку спеціальних експертиз.

При цьому у відомстві стверджують, що вже відбувся огляд жінки судово-медичним експертом та лікарем-гінекологом, які ознак вагітності не виявили.

Досудове розслідування розпочато 11 жовтня за статтею зґвалтування (ч. 3 ст. 152 КК України), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Як повідомляв УНІАН, жителька Полтавської області заявила, що її зґвалтували двоє чоловіків, один з яких, ймовірно, є правоохоронцем.

За словами колишнього нардепа Ігора Мосійчука, другим зловмисником є колишній правоохоронець. Вони нібито вибили двері й увірвалися до оселі потерпілої - матері-одиначки, вагітної другою дитиною, й зґвалтували її.

"Наразі Сніжана госпіталізована з кровотечею до лікарні, а два виродки в формі поліції бігають селом та районом пропонують грубі гроші, аби зам'яти цю справу і не сісти на довгий термін!", - зазначав екс-депутат.

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Автор: Світлана Макринська