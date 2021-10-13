ДБР розпочало кримінальне провадження, Нацполіція проводить службове розслідування.

У Полтавській області двоє зловмисників зґвалтували вагітну жінку. Один з них, ймовірно, є діючим правоохоронцем.

Як повідомили в прес-службі обласної поліції, вчора було отримано повідомленні від мешканки Лубенського району про зґвалтування. Один з імовірних злочинців, за її словами, - 30-річний місцевий дільничний офіцер поліції. З 30 вересня він нібито перебував на лікарняному.

"Слідчі територіального управління ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Своєю чергою, всі зібрані під час службового розслідування матеріали співробітники Департаменту головної інспекції невідкладно передадуть до органу досудового розслідування.

Деталі інциденту розповів у своєму Телеграм-каналі колишній нардеп Ігор Мосійчук. Він уточнив, що трагедія сталася в ніч на 12 жовтня в селі Чавельча. Другим зловмисником, за його даними, є колишній правоохоронець. Вони нібито вибили двері й увірвалися до оселі потерпілої - матері-одиначки, вагітної другою дитиною, й зґвалтували її.

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"Наразі Сніжана госпіталізована з кровотечею до лікарні, а два виродки в формі поліції бігають селом та районом пропонують грубі гроші аби зам’яти цю справу і не сісти на довгий термін!", - написав екс-депутат.

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Автор: Юрій Годован