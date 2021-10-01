Його засудили до шести років ув'язнення.

У Дніпропетровській області чоловіка засудили до шести років позбавлення волі за вчинення розпусних дій щодо дітей.

Про це повідомляють у прес-службі Дніпропетровської обласної прокуратури.

У період з квітня по червень 2021 року він, користуючись нагодою, доки інших членів сім’ї не було вдома, неодноразово вчиняв розпусні дії щодо двох онучок своєї дружини віком 8 та 6 років, а також їх 9-річної подружки.

Вироком Новомосковського міськрайонного суду 47-річного чоловіка визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітніх осіб).

Читайте такожПід Києвом чоловік вкрав у сусіда по палаті гроші на операцію, поки тому її робили (фото)Відзначається, що чоловік повністю визнав свою вину. Суд призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, у Києві жінка вчиняла розпусні дії щодо своєї маленької доньки та знімала це на камеру.

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Автор: Людмила Жерновська