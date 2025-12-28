У Куп’янську оточені кілька десятків росіян: Трегубов розповів, що з ними відбувається

Також військовий розповів про ситуацію у Вовчанську.

Окупанти в місті Куп’янськ на Харківщині залишаються в оточенні і українські військові їх поступово ліквідують. Про це начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив в етері марафону "Єдині новини".

Ситуація на Куп’янщині

"Рросіяни залишаються оточеними в самому місті без перспектив деблокади. Навіть зусилля росіян спрямовані не стільки на сам Куп’янськ, скільки на лівий берег річки Оскіл, бо там вони намагаються хоч щось зробити. Але в самому місті росіяни залишаються оточеними, і зачищаються, поступово знищуються", - наголосив Трегубов.

При цьому, за його словами, вчора було дуже кумедно спостерігати за заявами міноборони РФ, у яких продовжувалася симуляція щодо нібито контролю Куп’янська.

"По факту, там залишається кілька десятків росіян, і продовжується зачистка", - сказав Трегубов.

Він додав, що на лівому березі Оскілу у ворога більш вдала ситуація з логістикою, на відміну від самого міста.

Трегубов зазначив, що на цьому напрямку Сили оборони потребують більше особового складу, артилерійських снарядів, ракет і безпілотників. "Але це стандартна ситуація", - сказав військовий.

Ситуація на Вовчанському напрямку

"Навколо Вовчанська дуже сильна виснаженість і, з одного боку, в росіян, і навіть, з іншого боку, у рельєфу місцевості, бо дуже довго ідуть бої, дуже багато руйнувань, дуже багато оптоволокна просто усюди – сама місцевість виглядає як місцевість, де дійсно воюють довго", - зазначив Тренубов.

Ситуація на Сумщині

Стосовно села Грабовське, Трегубов повідомив, що там знаходиться понад сотня окупантів. Росіяни не намагаються обрізати українську логістику у тому районі і не намагаються налагодити власну, бо там відстань від держкордону близько кілометра.

"Це протискування в одній конкретній точці на лінії зіткнення. Тут не треба обрізати нашу логістику, бо вони не намагаються робити якихось рухів по охопленню. Вони просто продавлюють. Так само у них немає проблем з власною логістикою, бо це буквально у пішій дистанції від кордону. Тому ми не говоримо, що там якісь флангові маневри чи спроби обійти якийсь населений пункт, обрізати десь чи оточити українців, бо там просто не ті масштаби", - пояснив він ситуацію.

Ситуація в районі Куп’янська

Як повідомляв УНІАН, ще у листопаді росіяни заявляли про нібито захоплення Куп’янська. Утім, ці заяви не відповідали дійсності.

Очікується, що в осяжній перспективі Куп’янськ буде повністю зачищений від окупантів.

