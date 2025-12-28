Путін не змінив позицію по Україні, зустріч Трампа із Зеленським нічого не поміняє, - Sky News

Трамп, схоже, не вірить у потенціал запропонованого Києвом мирного плану.

Російський лідер Володимир Путін практично не змінив свою позицію щодо війни в Україні, і небажання Росії прийняти мирний план стане випробуванням для Дональда Трампа, пише Sky News.

Як нагадує видання, сьогодні президент України Володимир Зеленський має зустрітися з Дональдом Трампом у Флориді, щоб обговорити новий мирний план із 20 пунктів щодо припинення війни, який, за заявою Зеленського, "готовий на 90%".

Однак заяви Трампа показують, що він намагається пригальмувати процес і не вірить у потенціал мирного плану.

"У нього (Зеленського) нічого не буде, поки я це не схвалю", - сказав він, коментуючи майбутню зустріч.

Версія мирного плану з 20 пунктів, розроблена в Києві, містить компроміси, і Зеленський заявляв про "гарну бесіду" з посланцем Трампа Стівом Віткоффом і зятем Джаредом Кушнером, готуючись до зустрічі із самим Трампом.

Головна проблема - у позиції Москви

"Поки що все виглядає багатообіцяюче, але відносне мовчання Москви свідчить про зворотне", - зазначає видання.

Так, російські чиновники зробили кілька оптимістичних заяв, але вони були стриманими і мінімальними. Володимир Путін практично не змінив свою початкову позицію щодо України, і мало хто очікує, що вона зміниться цими вихідними:

"Путін насолоджується прихильністю Трампа, який перебудовує відносини зі США на користь Москви, і він відчуває можливість для реалізації територіальних амбіцій. Антагонізм між США та європейськими союзниками - це лише ще одна перевага для Путіна в ситуації, що склалася".

За таких умов рамкова пропозиція, яка обмежує його амбіції в довгостроковій перспективі, не обов'язково буде добре сприйнята в Москві. Саме тому Путін применшує значення плану Зеленського, зазначає Sky News.

Мирні переговори

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрінуться у Флориді в неділю, щоб узгодити план закінчення війни в Україні. Однак сторони стикаються з серйозними розбіжностями з ключових питань, а ситуація ускладнюється провокаціями у вигляді російських повітряних атак.

Водночас 19 грудня Путін заявив, що мирна угода має ґрунтуватися на умовах, висунутих ним у 2024 році: виведення українських військ з усіх територій Донбасу, Запорізької та Херсонської областей, а також офіційна відмова Києва від вступу в НАТО.

